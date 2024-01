Cassola, incidente rocambolesco: il furgone finisce rovesciato e il conducente resta incastrato

CASSOLA (VICENZA) - Incidente alle nove del primo gennaio in via Monte Asolon a Cassola per un furgone finito rovesciato che ha impattato contro un’auto e un altro mezzo commerciale per poi danneggiare tre contatori elettrici: ferito il conducente.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente rimasto incastrato. L’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in pronto soccorso per ulteriori controlli e cure. Le cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con la messa in sicurezza del luogo.