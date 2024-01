Incidente ad Asiago. Perde il controllo dell'auto che finisce contro il muro di una casa, impatto violentissimo: conducente ferito

ASIAGO (VICENZA) - Auto contro il muro di una casa ad Asiago, groviglio di lamiere e conducente ferito. L'incidente oggi, primo gennaio, in via Giacomo Matteotti quando l'uomo al volante ha perso il controllo del veicolo che è andato a sbattere violentemente contro il muro di un'abitazione. Fortissimo il botto. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco, la polizia locale per i rilievi dell'incidente, i sanitari del Suem che hanno stabilizzato l'uomo e lo hanno portato in ospedale.