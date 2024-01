Incidente a Varmo. Perde il controllo della moto e si schianta: ricoverato

VARMO (UDINE) - Incidente stradale a Varmo. Un uomo di circa 65 anni di età è stato soccorso nella giornata di oggi, primo gennaio 2024, dal personale medico infermieristico, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente che si è verificato lungo la ex provinciale 93. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine ha perso il controllo della moto che stava conducendo.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello dell'automedica; hanno attivato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico trasportato con l'ambulanza con a bordo il medico dell'automedica all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.