Malore alla guida la notte di Capodanno, sbanda contro il guardrail in A4: morto un uomo, grave la moglie

MONASTIER-CHIOGGIA - Incidente mortale in A4, poco prima delle 3, nel territorio di Monastier, in direzione Mestre. Morto il marito, Giuseppe Cavarretta, poliziotto in pensione, 72 anni, di Chioggia, grave la moglie.

I vigili del fuoco accorsi da Motta di Livenza e Mestre, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la passeggera che è stata presa in cura dal personale del Suem, stabilizzata e trasferita in ospedale. Niente da fare per l'autista. Sul posto la polizia stradale e il personale di autostrade. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 5.30 circa.