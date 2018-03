L'INCIDENTE

TREVISO - La curva presa male, forse un'accelerata sbagliata, e l 'auto si trasforma in un proiettile che va a schiantarsi contro un platano, facendo volare fuori dall'abitacolo il 23enne Andrea Vanin . Il giovane, dovendo percorrere. Una leggerezza che gli è stata fatale. Perché Andrea è morto così nel cuore della notte tra lunedì e martedì. Aveva trascorso una serata con gli amici al bar Oasis di Santa Cristina, in quello che la compagnia considerava il ritrovo preferito. Lungo il breve tragitto verso casa, percorso chissà quante volte, il destino gli ha teso un agguato mortale. L'auto che sbanda, finisce fuori e si accartoccia su un platano, scaraventando Andrea a più di dieci metri di distanza.L'incidente è accaduto intorno all'1.30 circa, in via monsignor Tognana, all'altezza del civico 2. Il giovane stava facendo ritorno a casa e, forse per un improvviso colpo di sonno o una distrazione, ha perso il controllo della Peugeot 106...