AZZANO DECIMO - E’ tragico il bilancio dell’incidente fra tre auto avvenuto nella serata di oggi, 30 gennaio - verso le 20 - sull’autostrada A28 tra Villotta e Azzano Decimo.

Due donne sono decedute e altre due persone sono ferite (un neonato in maniera molto grave, ma è in ospedale anche un altro bambino). Tutte e quattro viaggiavano nella stessa auto - una utilitaria - che, per cause ancora in via di accertamento, sarebbe stata tamponata e trascinata per alcuni metri da un Suv che poi si è cappottato.

Nell’impatto è stata colpita una terza vettura. Sul posto hanno operato a lungo i soccorritori: il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi meccanici. Il tratto tra Villotta e Azzano Decimo in direzione Conegliano è stato a lungo chiuso. Anche lo svincolo di Villotta in entrata in direzione Conegliano è stato chiuso.