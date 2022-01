VILLADOSE (ROVIGO) - Investita ed uccisa da un mezzo che non si è fermato a prestare soccorso. È successo stamattina, domenica 30 gennaio, attorno alle 8, sulla Regionale 443 Rovigo-Adria, nel tratto che attraversa il territorio di Villadose. A spegnersi, Antonella Negro, 57enne, residente poco distante dal luogo della tragedia. L'impatto è avvenuto a poche decine di metri dall'incrocio con la strada che conduce alla zona industriale villadosana, verso Adria.

Donna investita e uccisa

Non appena è stato notato il corpo senza vita sul ciglio della strada, in prossimità di uno dei grandi platani che sorgono lungo la strada, è stato dato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri delle vicine Stazioni di Ceregnano ed Arquà Polesine, i vigili del fuoco ed ambulanza ed automedica del Suem. Purtroppo, però, al medico non è stato possibile fare altro che constatare l'avvenuto decesso della donna, presumibilmente spentasi nel momento dell'impatto.

Caccia al pirata della strada

Da quello che risulta, parrebbe che la donna fosse da poco uscita da casa per una passeggiata mattutina e stesse camminando lungo la corsia in direzione Adria, quando è stata mortalmente colpita. Dell'investitore, al momento, nessuna traccia, ma i carabinieri stanno raccogliendo tutti gli elementi che possano permettere una sua rapida individuazione. Nel recente passato tutti i casi di investimento mortale con omissione di soccorso che si sono verificati in provincia di Rovigo hanno visto i responsabili individuati nel giro di poco tempo, grazie anche alla presenza di numerose telecamere sulle arterie principali del territorio polesano.