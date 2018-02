Eleonora, muore in auto mentre va all'Università per il primo esame

di Claudia Borsoi e Alberto Comisso

FONTANAFREDDA - Una giovane vita spezzata., nel Trevigiano, è morta ieri mattina in un incidente stradale avvenuto attorno alle 7.20, tra la sp50 e via Chiaradia , poco dopo lo svincolo autostradale A28 Sacile Est, in comune di Fontanafredda (Pordenone). La giovane era alla guida della Citroen Saxo della madre quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada di Pordenone e di Spilimbergo,al volante del quale c'era Franco Stefanon, 53enne idraulico di Portograuro, che, uscito dalla A28, era diretto a Brugnera. Eleonora Gava era partita da Sarmede per recarsi all'Università di Udine dov'era iscritta al primo anno del corso di laurea di. Proprio ieri mattina,. Con lei in auto c'era, coetaneo, che era salito a Sacile e al momento dello schianto si trovava seduto sul sedile anteriore del passeggero.Progettava con il fidanzato di farsi una famiglia. E invece i sogni di una vita si sono infranti su una strada all'alba di ieri. A partire dall'Università e da quell'esame che ieri mattina avrebbe dovuto sostenere. Una delle prime prove del nuovo cammino che aveva deciso di intraprendere a settembre iscrivendosi all'università., aveva deciso di approfondire le proprie competenze ma, allo stesso tempo, di. Tra i banchi di scuola aveva conosciuto. Stavano insieme da oltre due anni. I genitori della 19enne, papà Graziano, già consigliere comunale a Sarmede e presidente del Calcio Sarmede, e mamma Nadia rimangono chiusi nel loro dolore. Attendono che rientri da Berlino, dove si trova per lavoro, la figlia maggiore, Francesca, distrutta dalla notizia che l'ha raggiunta all'alba di ieri...