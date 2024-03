Schianto nella notte, auto contro un palo: giovane di 25 anni in fin di vita

MORIAGO DELLA BATTAGLIA - Tragico incidente nella notte a Moriago della Battaglia all'altezza della rotonda del cimitero: un auto è finita contro un palo. Il bilancio è tre feriti, uno grave. Si tratta di tre giovani sui 25 anni, di origini straniere. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada, verso l'una. Le cause sono in corso di accertamento. Uno di loro è stato soccorso e ricoverato al Ca' Foncello di Treviso, in gravi condizioni. Sul posto, oltre al Suem 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, per i rilievi di legge.

******NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO******