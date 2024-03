Incidente a Mansuè, violento scontro tra auto: due feriti gravi

MANSUE' (TREVISO) - Terribile incidente tra due auto a Mansuè oggi, 2 marzo, poco dopo le 13. Lo schianto violentissimo tra due auto in via Oderzo, il bilancio è di due feriti gravi. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso. Intervenuti i sanitari del Suem 118 anche con l'elicottero da Treviso.