Incidente in tangenziale a Padova, auto finisce rovesciata sulla carreggiata

PADOVA - Incidente stradale in tangenziale a Padova alle 8:30, di sabato 2 marzo. I vigili del fuoco sono intervenuti in Corso Australia lungo la tangenziale in direzione Limena per un’auto finita rovesciata, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte della conducente, una 39enne, rimasta ferita.

I pompieri accorsi da Padova, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la conducente, rimasta incastrata. La donna è stata presa in cura dal personale del Suem stabilizzata e trasferita in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dop circa un’ora.