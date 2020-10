TREVISO - Oggi pomeriggio - 25 ottobre - alle 15.10 un pauroso incidente stradale è avvenuto a Borso del Grappa in via Molinetto con tre auto coinvolte in una carambola che ha portato danni ingenti a tutti e tre i mezzi. Sono stati trasportati in ospedale tre feriti.

Accertamenti in corso per chiarire la dinamica

