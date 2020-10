Cordignano. Incidente in Pontebbana, l'Audi si accartoccia. Quattro feriti, c'è anche una bimba di 10 mesi Foto

CORDIGNANO (TREVISO) - Incidente tra due auto alle 19.40 di sabato 24 ottobre sulla Pontebbana a Cordignano: quattro persone ferite, tra le quali una bambina di pochi mesi. Lo scontr è avvenuto fra una Audi A4 nera, guidata da A.A. di Sacile (Pordenone), e una Volkswagen Tiguan (sulla quale viaggiavano una donna B.M. di 27 anni, un uomo e la figlioletta di 10 mesi), alla guida c'era un 32ebbe di Godega, M.F.

Incidente sulla Pontebbana

Lo scontro sulla Pontebbana di sabato sera è stato frontale e molto violento, l'Audi si è accartocciata e ha fermato la sua corsa contro una recinzione in un fossato. Non è chiaro se a causare lo schianto sia stata anche la pioggia battente. Sul posto si sono portate tre ambulanze, per fortuna, secondo i primi riscontri, i feriti non sono gravi. Presenti anche i vigili del fuoco.

