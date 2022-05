Ape Car sventrata dallo schianto con una Ducati: resta con le gambe incastrate tra le lamiere

FONTE - Incidente questa mattina, 20 maggio, dove in via Fontanazzi una moto, una Ducati nera, ha impattato contro un'Ape feriti, per fortuna non in modo grave, entrambi i conducenti. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ma secondo una prima ricostruzione l'Ape si sarebbe scontrata con la Ducati in fase di immessione sulla careggiata stradale. Nello schianto le gambe dell'uomo alla guida dell'Ape sono rimaste incastrate nell'abitacolo devastato dal violento impatto con la moto. L'uomo è stato estratto dalle lamiere contorte dall'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti in supporto del Suem.