Incidente tra cinque auto lungo la Sp 38, bilancio pesante: sei persone ferite

REFRONTOLO - Cinque auto coinvolte e sei persone ferite. E' questo il bilancio di un incidente stradale successo oggi, domenica 8 gennaio, alle 17, lungo la SP 38 in via Crevada a Refrontolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti sono stati assistiti dal personale del Suem. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.