Code al rientro dalla montagna: incidente a San Vito di Cadore e rallentamenti in Alemagna

BELLUNO - Vacanze di Natale finite e ora tutti in auto per il gran ritorno. Nel pomeriggio di oggi, domenica 8 gennaio, si sono verificati code e qualche disagio legato ad incidenti lungo le strade di rientro dalle montagne. Gli incolonnamenti di veicoli si registrano in particolare sull'Alemagna da Caralte-Ponte Cadore fino a Longarone in direzione dell'ingresso in autostrada. A complicare la situazione, verso le 16, un incidente a San Vito di Cadore tra due auto con tre persone ferite trasportate all'ospedale. Malgrado la circolazione sia rimasta aperta, ci sono stati ulteriori rallentamenti. Nel pomeriggio ha inoltre iniziato a nevicate, imbiancato in particolare il Passo San Pellegrino al confine con il Trentino.