Incidente a Castelfranco Veneto. Pirata della strada urta con l'auto un ciclista e scappa. L'uomo è rimasto ferito alle gambe

CASTELFRANCO (TREVISO) - Urta una bici, il ciclista cade e si ferisce alle gambe, l'automobilista scappa. Ieri, 9 aprile, i militari del Comando della compagnia di Castelfranco Veneto sono intervenuti per un incidente tra un'auto e una bicicletta. Il ciclista, un cittadino romeno, è stato urtato dall'automobile ed è finito a terra rovinosamente ferendosi alle gambe. Il conducente dell'auto però, non si è fermato a soccorrerlo e ha proseguito la sua corsa. Sono in corso le indagini per individuare il pirata della strada.