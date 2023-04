Frontale tra due auto sulla Postumia, gravissimo un bimbo di 4 anni

MOTTA DI LIVENZA - Un bimbo di 4 anni è rimasto ferito seriamante in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, 9 aprile giorno di Pasqua. Palcoscenico del grave incidente la Postumia all'incrocio con via Campagnole a Motta di Livenza dove due auto si sono scontrate frontalmente. Dalle prime informazioni il piccolo era in auto con il papà rimasto pure lui ferito gravemente. Ma ad avere le peggio è stato il piccolo di quattro anni che è stato soccorso dall'elicottero del Suem e trasportato all'ospedale di Padova con numerosi traumi.