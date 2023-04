Schianto tremendo sulla Triestina, motociclista di 26 anni perde la vita

VENEZIA - Schianto mortale sulla Triestina alle 16 di oggi, giorno di Pasqua: ha perso la vita un motociclista mestrino di 26 anni, Kevin Erizzo. L'impatto è avvenuto lungo la statale 14 in zona aeroporto a Tessera, davanti al parcheggio Brusutti. La polizia locale di Venezia è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente dopo lo scontro con un furgone di ritorno da Jesolo verso Mestre. Sul posto la Polizia locale. Kevin lavorava come panettiere.