Nizza Monferrato, incidente sulla provinciale: quattro morti nello scontro fra due auto

Tragico incidente sulla strada provinciale 456 a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Quattro persone sono morte in uno scontro fra due auto poco dopo le 22. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.

L'incidente è avvenuto sulla strada del Turchino che collega la Liguria al Monferrato, nel tratto dove prende il nome di strada Ponteverde. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, da Asti e da Nizza Monferrato, e la Polizia stradale, che procede nei rilievi e nella ricostruzione dello scontro.

🔴 Intervento #vigilidelfuoco da poco dopo le 22 a Nizza Monferrato (AT) per un incedente stradale sulla SP456. Coinvolte due autovetture, il bilancio è di quattro persone decedute. Operazioni in corso [#9aprile 23:00]

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 9, 2023