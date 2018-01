© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Perde il controllo dell'auto e finisce in bilico sul fossato: è accaduto oggi intorno alle 13 a Treviso, in via Mandruzzato, nel quartiere di Santa Bona. Il conducente è rimasto all'interno della vettura, sospesa tra la carreggiata e il fosso, in attesa che i vigili del fuoco riuscissero a liberarlo.