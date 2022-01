Schianto contro un albero lungo il Put: ferito un 49enne, traffico in tilt

TREVISO - Perde il controllo della sua Citroen C4, finisce per schiantarsi contro un albero e termina la propria corsa di traverso lungo il Put. Un incidente spettacolare, fortunatamente senza gravi conseguenze, quello che si è verificato attorno alle 18 a Treviso sulla circonvallazione esterna, poco dopo porta Santi Quaranta. Un uomo di 49 anni originario di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello. Le sue condizioni di salute, nonostante il violento impatto, non sono gravi. Sul posto, oltre a un'ambulanza del Suem 118, anche una squadra dei vigili del fuoco di Treviso. Pesanti i disagi al traffico: l'auto, rimasta di traverso dopo lo schianto, ha di fatto bloccato entrambe le carreggiate del Put. Si sono formate lunghe code, che la polizia locale ha deviato lungo viale Montegrappa. La situazione è tornata alla normalità soltanto dopo un'ora.

