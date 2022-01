Automobilista ubriaco imbocca il Put contromano, patente ritirata

TREVISO - L’intervento immediato di una pattuglia della Polizia Locale ha scongiurato il peggio sul Put di Treviso imboccato contromano da un automobilista. Venerdì sera, 7 gennaio, verso le 23.30, un 39enne residente a Rimini ma ospite da amici è stato bloccato dopo che si era immesso da via Fratelli Bandiera sul Put interno percorrendo contromano alcune centinaia di metri su via Tasso sfiorando più volte alcuni veicoli in senso opposto di marcia. Il conducente, a bordo di un Renault Scudo, è stato immediatamente fermato: subito le sue condizioni sono apparse agli agenti molto precarie, confermate dall’alcoltest, quasi doppio rispetto a quello consentito. Per il riminese è scattato subito il ritiro della patente e l'affidamento della macchina agli amici che hanno recuperato anche il conducente portandolo a casa.