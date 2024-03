Tragedia in volo, ecco chi era il tenente colonnello Lanfranco De Gennaro: pilota esperto e cavaliere della Repubblica

TREVIGNANO (TREVISO) – Coppia di 71enni muore nell’incidente aereo avvenuto stamattina, 23 marzo, a Trevignano. Lanfranco De Gennaro, tenente colonnello in pensione dell’Aeronautica militare, era alla cloche dell’ultraleggero precipitato in vicolo Alpini, nel giardino di una casa privata. A bordo con lui c’era la moglie. Erano appena decollati per godersi dall’alto la calda mattinata di inizio primavera. Invece l’uscita è finita in tragedia, per cause ancora da accertare.

IL RITRATTO

Il tenente colonnello Lanfranco De Gennaro, 71 anni, era un pilota esperto. Nato a Udine, era entrato nell'Aeronautica militare. Qui aveva volato per molti anni con il Secondo stormo, il gruppo con base nell'aeroporto di Treviso, città dove si era trasferito con la famiglia. Pilotava in particolare cacciabombardieri ricognitori G-91. Dopodiché aveva intrapreso un percorso amministrativo negli enti internazionali legati al volo. Ma senza mai perdere la voglia di decollare in prima persona. Negli anni ha sempre continuato a coltivare questa passione con piccoli aerei da turismo. Nel giugno del 2008, su proposta della presidenza del Consiglio dei ministri, aveva ricevuto al Quirinale l'onorificenza di Cavaliere ordine al merito della Repubblica italiana. Abitava con la moglie nel quartiere trevigiano di Santa Bona. Lascia un figlio.