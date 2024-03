Ultraleggero precipita in un giardino di una casa a Trevignano, marito e moglie morti sul colpo. I testimoni: «Quell'aereo barcollava e perdeva benzina»

TREVIGNANO (TREVISO) - Un ultraleggero precipita nel giardino di una casa, marito e moglie di 71 anni morti sul colpo. Le vittime sono Lanfranco De Gennaro e Lucia Bucceri. La tragedia del volo è avvenuta stamattina, 23 marzo, verso le 11.15 in vicolo Alpini, a Trevignano, quasi al confine con Montebelluna. Alcuni testimoni hanno visto il velivolo avvitarsi su se stesso e poi schiantarsi al suolo con la parte anteriore. «Era qui sopra, si è sentito che il motore borbottava, perdeva colpi e poi si è spento, è andato avanti per inerzia barcollando e poi è precipitato. Si vedeva che era fuori controllo, barcollava», spiega un residente della zona. «Si vedeva anche che gocciolava la benzina, il motore fumava.

Si temeva che potesse esplodere - spiega un altro residente - Sono ancora agitato. Mi dispiace molto per quello che è successo, non ce la si aspetta mai, succede tutto in un attimo. Non era mai successo niente del genere, è un piacere e un'abitudine vederli volare». Sul posto anche il sindaco di Trevignano. (video di Valeria Lipparini e Felice De Sena, Nuove Tecniche)