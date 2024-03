Ultraleggero si schianta nel giardino di una casa a Trevignano: due morti. L'arrivo dei soccorsi

TREVIGNANO - Tragedia a Trevignano, dove questa mattina, 23 marzo, poco dopo le 11 in vicolo Alpini un ultraleggero è precipitato nel giardino di una casa privata. Morte sul colpo le due persone a bordo. La scena non è passata inosservata. Alcuni testimoni hanno visto il velivolo avvitarsi su se stesso e poi schiantarsi al suolo con la parte anteriore. Fortunatamente l’abitazione è stata solo sfiorata. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma per le due persone a bordo non c'era ormai più nulla da fare. Sfiorata, fortunatamente, l'abitazione. Chi era in casa ha assistito impotente e terrorizzato alla scena.