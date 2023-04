Incendio alla Debby Line di Giavera del Montello. Nessun pericolo per la salute, si ricercano le cause del rogo: rimane l'ipotesi dolosa Video

GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - Il giorno dopo l'incendio alla Debby Line di Giavera, al lavoro per tutta la notte i vigili del fuoco che hanno domato anche i focolai che continuavano ad accendersi nel magazzino. Al lavoro anche il Niat, al momento sono al vaglio tutte le ipotesi e non si esclude nemmeno il dolo. I pompieri hanno prelevato dei campioni da far esaminare per cercare eventuali tracce di accellerante o sostanze anomale. Le prime analisi sulla qualità dell'aria dell'Apav hanno dato esito negativo tanto che le scuole vicine alla struttura sono rimaste aperte e i bambini hanno potuto assistere regolarmente alle lezioni facendo però ricreazione senza uscire nel giardino per motivi precauzionali. Sul posto il sindaco Cavallin: «E' stato un incendio terribile, un grave danno per l'economia. Fortunatamente i vigili del fuoco con il loro pronto intervento sono riusciti a circoscrivere i danni. Ora attendiamo le altre analisi dell'Arpav, le prime hanno dato esito decisamente negativo. E anche di capire qual è stato il motivo scatenante».

Video di Felice De Sena (Nuove Tecniche)