Incendio in un magazzino d'abbigliamento, enorme colonna di fumo sul Montello visibile a Venezia e Padova

GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - Un'enorme colonna di fumo, visibile anche da Padova e da Venezia, si è levata poco fa a Giavera del Montello. Dalle prime notizie si tratterebbe di un incendio partito da un magazzino della Debby Line (sede principale a Padernello di Paese e un magazzino a Cusignana) che si occupa della logistica per alcuni marchi d'abbigliamento e pelletteria famosi in via San Rocco, 12, nella zona industriale di Cusignana. A fuoco bancali di vestiario e pelletteria varia. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il presidio del Suem. Preoccupazione per la qualità dell'aria, accertamenti Arpav in corso. Al momento non risultano né feriti né intossicati.

