SANTA LUCIA DI PIAVE (TREVISO) - Scoppia un incendio al piano terra della loro casa, che viene invasa dal fumo. I coniugi Vettorel in quel momento erano al piano superiore: si sono trovati in trappola, e hanno cercato una via di fuga affrontando quella coltre nera. Giuseppe, 74 anni, è riuscito a uscire, Severina, 75 anni, invece è stata portata in salvo successivamente dai vigili del fuoco. Ma le sue condizioni sono gravissime: è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. La sua prognosi è riservata.



IL ROGO

L’allarme è scattato attorno alle 21.30. Nella casa di via Foresto Ovest a Santa Lucia di Piave, al civico 4, i coniugi Vettorel stavano per andare a dormire quando hanno sentito uno scoppio: un vecchio elettrodomestico, stando a quanto ricostruito dai vigili del fuoco, era andato in corto circuito. Prima c’è stata una fiammata, che ha dato il via a un piccolo incendio. Poi si è sprigionato il fumo, denso, che in pochi secondi ha invaso il piano inferiore dell’abitazione spostandosi poi a quello superiore attraverso la rampa delle scale. Marito e moglie erano in camera, ed è scattato il panico. L’uomo è corso giù dalle scale con la moglie dietro: entrambi cercavano di guadagnare al più presto l’uscita mentre chiamavano il 115. Lui, una volta all’esterno, leggermente intossicato ma salvo, si è accorto che la moglie non c’era. Ha provato a rientrare nell’abitazione senza riuscirci, a causa del fumo.



I SOCCORSI

I vigili del fuoco sono arrivati in via Foresto Ovest in una manciata di minuti. Sono stati loro a trascinare la donna fuori dall’abitazione, applicandole una maschera d’ossigeno. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, la pensionata è stata caricata sull’elicottero del Suem, atterrato in un campo a poche decine di metri dalla casa, ed è stata trasportata d’urgenza al Ca’ Foncello. Fondamentali saranno le risposte che la 75enne darà alle cure: sta lottando per la vita. In ospedale, ma a Conegliano, è stato portato anche il marito per una leggera intossicazione: secondo i medici non ha riportato conseguenze serie. In via Foresto ovest sono intervenuti anche i carabinieri di Conegliano, per i rilievi e le indagini del caso. Del fatto è stato informato il magistrato di turno, anche se la dinamica appare chiara. Per gli inquirenti si è trattato di un incidente domestico, provocato appunto dal corto circuito dei quel vecchio elettrodomestico. Sul posto, oltre ai residenti che si sono riversati in strada, anche il sindaco Fiorenzo Fantinel: «La casa è inagibile, il fumo ha fatto molti danni, ma l’importante in questo momento è che la signora si riprenda al più presto».