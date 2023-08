CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Sono ore di angoscia per la sorte di Harry Lee Mc Cray III, 34 anni, a lungo giocatore di basket nelle squadre castellane, gravemente ustionato la mattina di Ferragosto dall’improvviso incendio del barbecue nel terrazzo di casa a Bolzano Vicentino.



LA DISGRAZIA

Una sciagura che rischia di avere conseguenze gravissime: il giovane è in coma farmacologico all’ospedale di Vicenza. Ieri i medici hanno deciso il suo trasferimento al Grandi Ustionati di Verona sia per la gravità del quadro clinico che per scongiurare il rischio di una setticemia la cui insorgenza sarebbe quasi certamente fatale. Volto notissimo delle minors, Harry è stato raggiunto in pieno volto da un ritorno di fiamma dovuto probabilmente al malfunzionamento della canna fumaria che ha rilasciato una grande quantità di pulviscolo incandescente. Harry è stato avviluppato stramazzando al suolo. Subito sono accorsi gli amici e anche mamma Daniela e sono stati allertati i soccorsi, ma è stato chiaro fin dall’inizio che le condizioni del giovane erano molto serie. Gli operatori sono dovuti intervenire anche in soccorso della madre che si è sentita male.



PASSIONE DI FAMIGLIA

Classe 1989, Harry è stato uno dei gioiellini del settore giovanile della Pallacanestro Castelfranco, debuttando già da 16enne in pianta stabile in prima squadra nell’allora serie C2 e giocando i principali campionati giovanili regionali sempre con la maglia biancoverde. Il basket per Harry III era presente nel dna dalla nascita visto che anche il padre è stato per tanti anni giocatore delle minors trevigiane e padovane. Harry Lee Mc Cray Junior, oggi 60enne, si era infatti trasferito nella castellana dalla Georgia per lavoro, impegnato nella base americana e in precedenza era stato soldato in missione durante la Guerra del Golfo. Negli anni aveva giocato a San Martino di Lupari, Fortitudo Vedelago, Piombino Dese e altre squadre della zona, tornando in campo, da over 55, in Seconda Divisione. In tutti questi anni, il figlio Harry era sempre presente agli allenamenti e fu così inevitabile, per il piccolo della famiglia, innamorarsi della palla a spicchi. Guardia di 184 cm con capacità anche di portare palla e impostare i giochi d’attacco, venne buttato nella mischia poco più che adolescente per poi andare due anni in prestito a Riese tra il 2009 e 2011, sempre in C2, per formarsi al di fuori della sua culla castellana e per tenersi la categoria.



IL TRASFERIMENTO

Al rientro, nel suo “Palavenale”, l’esplosione del giocatore che aiuta i suoi nei due anni di serie D a conquistare il ritorno in C2 tenendo, spesso, la doppia cifra di media a incontro. Nei suoi anni di pallacanestro non è stato però particolarmente fortunato a livello fisico incappando spesso in problemi muscolari legati anche a una struttura fisica importante per un giocatore che amava le accelerazioni e l’aggressività sia offensiva che difensiva. Nel 2015, lasciata la Pallacanestro Castelfranco, si è trasferito nel vicentino dove, oltre a continuare a giocare a basket per altre 3 stagioni vestendo le maglie di Nuovo Basket Argine, Mestrino e Cittadella si è legato alla compagna Martina dalla quale ha avuto due splendidi figli: Evan Cris e Khloe Nicole. Ma adesso, per goderseli, dovrà vincere la sua partita più difficile.