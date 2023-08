Piove di Sacco, incendio nella casa di riposo: fiamme partite da un vano con le bombole di ossigeno

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Principio di incendio nella mattina del 18 agosto in una casa di riposo a Piove di Sacco, in via San Rocco. Il rogo è partito prima delle 7 da un locale tecnico che ospita anche delle bombole di ossigeno. Nessun problema per gli ospiti della struttura.

A dare l’allarme il personale della casa di riposo, che ha allertato i soccorsi. Il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Piove di Sacco ha consentito con l’uso di estintori di spegnere le fiamme in maniera rapida. Ancora sconosciute le cause del principio d'incendio.