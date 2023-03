Bancale di polistirolo in fiamme in un cantiere edile di Sant'Antonino a Treviso, alta colonna di fumo. Cittadini allarmati

TREVISO - Colonna di fumo e tanta paura. Attimi concitati questa mattina, primo marzo, intorno alle 8.10 nel quartiere di Sant'Antonino in via Tognana. All'interno di un cantiere edile di una casa in costruzione, ha preso fuoco un bancale di polistirolo. Immediatato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno sedato, più che le fiamme, il fumo che in pochi istanti si è elevato in un'alta colonna che, spinta dal vento, ha invaso la zona limitrofa e le vicine abitazioni. Stando alle prime ricostruzioni, pare che un lavoratore abbia dato fuoco ad un pezzo di carta che gli è poi scappato di mano proprio a causa delle raffiche di vento. E questo, acceso, è finito sul bancale di polistirolo. Fortunatamente i danni sono rimasti circoscritti al solo bancale e non ci sono stati né feriti né intossicati. Solo paura tra i lavoratori del cantiere e i residenti della zona allarmati dal fumo.