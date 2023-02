A fuoco un container all’esterno della Jacuzzi: paura, ma danni limitati

VALVASONE - Incendio in un container all’esterno della ditta Jacuzzi di Valvasone Arzene questa sera, 28 febbraio 2023. Secondo quanto si è appreso non ci sarebbero danni agli impianti né ci sarebbero persone coinvolte. Il container, che non si trova nell'area produttiva, conteneva degli scarti della lavorazione.

Al momento non sono chiare le cause delle fiamme ma la situazione è stata subito sotto controllo. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco dei distaccamenti locali e del comando provinciale proprio per scongiurare che l'incendio possa propagarsi.

Quello di Valvasone Arzene è lo stabilimento Jacuzzi Europe, cuore dell'azienda famosa per le vasche idromassaggio.