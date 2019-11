Incendio ad Altivole: a fuoco capannone, danni anche alle abitazioni vicine Foto

ALTIVOLE (TREVISO) -ad, in via Busta 20, intorno alle 15.30 di oggi, 23 novembre. Il rogo ha interessato una parte di capannone e una parte adibita a cucina ed appartamenti. Si tratta di un capononne di abbigliamento dove operano cittadini cinesi. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco Asolo, Montebelluna, Treviso, per un totale di 8 mezzi.Si tratta del secondo grosso rogo nella Marca dopo quello divampato nelle scorse ore nell'azienda Nonno Andrea a Villorba