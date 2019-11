Furioso incendio distrugge abitazione di tre piani: danni ingenti

di Luca Pozza

FARA VICENTINO - Sono ingenti i danni causati da unscoppiato nella tarda mattinata di oggi in un'in via Reale a Fara Vicentino. L'allarme è scattato poco prime delle 11: ad accorgersi delle fiamme che uscivano da una finestra al piano terra è stato un passante che ha subitoAl momento del fatto all'interno della casa non c'era nessuno: il proprietario era infatti uscito per alcune commissioni e all'interno non c'era nessuno.Immediato l'intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto con cinque mezzi, tra cui l'autoscala da Vicenza: i pompieri hanno prima circoscritto le fiamme e poi domato il rogo. Sul posto anche i carabinieri di Breganze, che hanno chiuso la strada durante le operazioni di spegnimento dell'incendio.