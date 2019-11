Fiamme alte nella notte: distrutta dal fuoco l'azienda Nonno Andrea

TREVISO - Un terribile incendio è avvenuto 20 minuti prima della mezzanotte in via Campagnola a Villorba. A bruciare e andare distrutte le strutture della nota azienda agricola e biologica Nonno Andrea (non Nonno Nanni come comunicato in un primo momento).



Sul posto immediatamente sono arrivati 10 mezzi dei vigili del fuoco da Treviso, Montebelluna e Conegliano con il supporto anche di una grossa autobotte dalla sede aeroportuale. Le operazioni sono durate oltre 8 ore per la messa in sicurezza delle strutture.



Ingenti i danni, indagini sulle cause.

