VILLORBA (TREVISO) - Un imprenditore visionario e dalla mente giovane, un uomo che si era costruito una carriera professionale da solo partendo dal suo amato territorio villorbese che non ha mai abbandonato, nemmeno dopo il successo. Questo era Luciano Grespan, nativo di Catena di Villorba , morto sabato all’età di 94 anni, compiuti giovedì scorso. Da qualche giorno ricoverato al C a’ Foncello per un problema ad un ginocchio, poi operato, Luciano è successivamente spirato a causa di alcune complicanze. Villorbese doc, dopo aver superato gli orrori della Seconda Guerra Mondiale era stato operaio, spostandosi ogni giorno in bici da Villorba a Casier (dove lavorava in un cantiere navale) e poi a Treviso dove frequentava le serali.



CHI ERA

Diventato falegname, era prima entrato al Lanificio Lanzone e poi alla Berga in Strada Ovest. A cambiargli la vita, però, è stata l’apertura e la gestione per oltre 60 anni di due aziende come la Grespan Luciano e la Grespan Impianti, oggi gestita dalla figlia Annabella e nel tempo diventata leader nella produzione di impianti industriali “chiavi in mano” e macchinari personalizzati per la produzione di mangimi. Grazie alla sua notoria dedizione al lavoro, tanto da aver lasciato l’azienda solamente a 89 anni quando ancora viaggiava da solo all’estero, Grespan era stato nominato Cavaliere del l avoro. «Luciano era un uomo buono, diretto, carismatico, generoso e sempre pronto ad aiutare gli altri . Anzi, era s olito pagare di persona i propri dipendenti a cui nel 2001 aveva persino comprato degli appartamenti - lo ricorda l’attuale compagna Cinzia – Molto vicino alla sua famiglia, adorava i suoi tre cani . Persona di altri tempi , riservata, era stimato e amato da tutti. Ci mancherà molto». Dedito ai viaggi, Grespan era anche membro di Unindustria e del Rotary.

«Alla sua famiglia va tutto il cordoglio del Comune e della nostra comunità - afferma il sindaco di Villorba, Francesco Soligo – Grespan, è stato un imprenditore oltre che una figura importante per il territorio». Vedovo da dodici anni dell’amata moglie Bruna, Luciano lascia nel dolore la compagna Cinzia, due fratelli, due figli, i nipoti. Le esequie si terranno probabilmente alle 14.30 di mercoledì ne lla chiesa di Catena. Al termine della cerimonia Grespan verrà tumulato nella cappella di famiglia.