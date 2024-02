Cade elicottero in Cile, morto l'ex presidente ​Piñera. Feriti gli altri tre passeggeri, a bordo anche i figli

L'ex presidente cileno Sebastian Piñera, 74 anni, è morto dopo che l'elicottero privato su cui era a bordo è precipitato. Lo riferiscono i media locali. Il velivolo è caduto nelle acque de lago Ranco (quarto per superficie del paese).

L'incidente

Dalle prime testimonianze dei sopravvissuti si è scoperto che l'ex presidente Pinera era alla guida del velivolo (aveva la licenza da pilota n.351 dal 2004) e non sarebbe riuscito a raggiungere a nuoto la riva dopo l'incidente. Figlio di un ambasciatore del Cile in Belgio e negli Stati Uniti, Piñera è stato presidente per due mandati non consecutivi: dal 2010 al 2014 e dal 2018 al 2022.

Il cordoglio

L'ufficio del presidente argentino, Javier MIlei, ha pubblicato le condoglianze per la morte di Pinhera. È la prima voce ufficiale a confermare il decesso. «L'ufficio del presidente dell'Argentina lamenta la tragica morte di Sebastian Pinhera, presidente della Repubblica del Cile dal 2010 al 2014 e dal 2018 al 2022. In nome dello Stato argentino inviamo le nostre condoglianze ai suoi familiari, amici e a tutto il popolo cileno», si legge in un post pubblicato dall'ufficio di Javier Milei su X.