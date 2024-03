Si immergono di notte alla Baita al Lago e non riescono più a risalire: ricoverati 3 subacquei. Uno è grave

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Paura nella tarda serata di ieri, giovedì 7 marzo, alla Baita al Lago a Castelfranco Veneto, dove tre subacquei amatoriali non riuscivano a risalire dallo specchio d'acqua.

La profondità è di circa trenta metri. I tre si erano immersi nell'ex cava, ma poco prima della mezzanotte sono stati soccorsi per una risalita difficile. Allertati immediatamente i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, sono intervenuti in via Pagnana per soccorrere il gruppetto. Un 60enne del veronese è ora ricoverato in condizioni molto gravi in camera iperbarica presso l'ospedale di Marghera (VE), gli altri due, un 26enne veronese ed un 44enne del vicentino sono ricorsi ad ulteriori accertamenti medici presso struttura specializzata di Torri di Quartesolo (VI) ma sarebbero fuori pericolo. Accertamenti sono in corso ma al momento si escluderebbero profili di responsabilità penale.