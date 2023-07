CASTELFRANCO - Italnauti: ecco il podcast che racconta gli italiani all’estero e nasce da Alberto Pisanello, espatriato castellano. «Ci sono storie bellissime. Vogliamo essere di ispirazione per quanti decidano di fare un’esperienza di lavoro all’estero». Londra è un approdo celebre e amato dai giovani del Nordest. Creativi, nomadi digitali, professionisti della finanza: la city conserva sempre il suo appeal. C’è chi però ha fatto di più: non solo ha saputo trasformare uno stage in un vero lavoro, ma oggi raccoglie storie di italiani all’estero. E sono storie di talento, determinazione, disciplina e a volte fortuna. Perché lasciare la comfort zone della famiglia, la casa, la lingua e le abitudini quotidiane si rivela spesso un incredibile acceleratore anche per la carriera.



IL PERSONAGGIO

Dal 2017 Alberto Pisanello risiede in Inghilterra. L’avventura inizia dopo la laurea a Ca’ Foscari in Economics and Management con uno stage di tre mesi alla Nestlé, diventato poi un lavoro. «La cosa sorprendente è che non sono certo stato messo a fare fotocopie: mi sono sentito subito responsabilizzato e parte del team. Sono approdato a Nestlé subito dopo la laurea triennale. Ho inviato la mia candidatura online e dopo svariati colloqui e un pizzico di fortuna mi hanno offerto l’opportunità di trasferirmi in Gran Bretagna da neolaureato, a dimostrazione del fatto che la preparazione delle università pubbliche italiane, soprattutto Ca’ Foscari, è di prim’ordine ed è possibile “fare il salto” senza conoscenze o aiuti di alcun genere». Attualmente Alberto lavora come brand marketing manager per la Warner Bros Discovery a Londra, nel mondo della televisione e del cinema. «Volevo cambiare città e cercavo un altro lavoro nel mondo del marketing. Così, grazie al fatto che in Nestlè mi occupassi di brand di cioccolateria, mi sono candidato nel dipartimento kids di Warner Bros. Oggi gestisco le campagne di marketing Europa, Medio Oriente e Africa».



L’IDEA

Nel 2021 insieme a Matteo Pasotti, vigevanese che vive a Londra, Alberto ha lanciato un podcast chiamato Italnauti. «Intervistiamo italiani nel mondo con storie particolarmente fuori dal comune per raccontare i loro percorsi e ispirare altri italiani che vivono all’estero o sognano di intraprendere un’esperienza oltre confine. Negli ultimi due anni abbiamo conosciuto tantissimi profili (scienziati e astrofisici alla Nasa, imprenditori, manager, atleti, viaggiatori estremi e blogger) e siamo diventati uno dei podcast di riferimento per gli italiani all’estero, con oltre 50mila visualizzazioni su YouTube». Tra le tante storie c’è anche quella di Gioia, che a 12 anni scrive una lettera alla Nasa e dopo 15 arriva nel Maryland come astronauta. «Italnauti è un progetto nato per condividere quanto l’andare all’estero abbia aperto i nostri orizzonti e cambiato la nostra vita e carriera in positivo». Alberto intende proseguire la sua esperienza di vita a Londra. «Torno spesso in Italia ma a livello culturale mi sono adeguato al mondo britannico e al cosmopolitismo di Londra». Oggi la grande scommessa è la Brexit. «Il problema è come arrivare a lavorare qui. Io sono stato fortunato perché sono partito prima. Oggi è più difficile ma non impossibile, soprattutto per certi profili». Alberto ritiene in ogni caso fondamentale per la crescita professionale il trasferimento all’estero. «Voglio ispirare i nostri connazionali nel provare il trasferimento all’estero. Ci sono moltissimi modi per farlo. Comunque vada è comunque un’esperienza di vita incredibile».