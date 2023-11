RESANA (TREVISO) - Capelli bagnati, berrettino in testa e un accenno di sorriso . E il messaggio «Grazie per il vostro supporto». Si è presenta così, domenica pomeriggio dal suo profilo Instagram, Ilaria De Rosa, l’hostess di 23 anni di Resana, dopo la sua liberazione dal carcere di Gedda, in Arabia Saudita, dove ha scontato una pena di 6 mesi per possesso di sostanza stupefacente, accusa dalla quale la ragazza si è sempre proclamata innocente.

Ilaria De Rosa è stata liberata: la hostess trevigiana arrestata in Arabia Saudita è tornata in Italia - Foto



LE PAROLE

«Spero un giorno di farvi conoscere la vera storia, ma anche molto altro» ha riferito ai suoi 4mila follower, dopo che nei giorni scorsi aveva dichiarato di voler solo voltare pagina e di voler dimenticare questa drammatica esperienza. Ilaria n on ha però specificato altri dettagli, ad esempio il luogo dove risiede attualmente, anche se, al suo arrivo in Italia giovedì scorso, aveva annunciato il desiderio di raggiungere il padre Michele in Belgio, paese dove serve come ufficiale dell’aeronautica in una base Nato, vicino tra l’altro alla sorella maggiore Laura, che abita a Maastricht, città olandese al confine con il Belgio.

Hostess di Resana arrestata in Arabia, confermata la condanna a sei mesi per Ilaria De Rosa: rimarrà in carcere fino a novembre - Foto



LA RISERVATEZZA

Una riservatezza che continua a contraddistinguere l’intera vicenda di Ilaria, all’indomani della sua condanna nel paese arabo. Sia la madre, sia i nonni materni, residenti rispettivamente a Resana e Vedelago, non hanno infatti voluto rilasciare dichiarazioni il giorno del rientro in Italia di Ilaria. Anche il sindaco di Resana, Stefano Bosa, afferma di non avere novità in merito: «Sono rimasto d’accordo con la famiglia di Ilaria che ci saremo sentiti a fine mese, quando la situazione si sarà tranquillizzata e normalizzata». Il primo cittadino ribadisce quanto dichiarato alla notizia della liberazione di Ilaria, ossia la volontà di non forzare i tempi di un contatto diretto tra l’amministrazione comunale e la famiglia di Ilaria.

Arabia Saudita, Ilaria De Rosa libera: il commento del sindaco e di un vicino di casa