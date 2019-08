Blitz nella "pancia" del vecchio grattacielo: trovati rifiuti ma anche refurtiva

di Paolo Calia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il dubbio gli è venuto due settimane fa, durante il blitz organizzato per rimuovere un centinaio di bici da anni abbandonate e incatenate a ogni pertugio libero attorno al grattacielo. Mentre gli operai ci davano dentro con flessibili e seghetto per aprire i lucchetti, qualcuno si avvicinava alle bici più lontane, le prendeva e se le portava dentro una porticina poco visibile, non distante dall’ingresso principale del grattacielo di via Pisa. Incuriosito,, da giugno amministratore di condominio di un palazzo che sta affondando tra degrado e debiti, ha voluto vederci chiaro. È riuscito a trovare le chiavi di quella porta ed è entrato in una rimessa gigantesca, di proprietà di una società che fino a una decina d’anni fa la utilizzava come garage per i propri mezzi. Ovviamente i residenti la conoscono molto bene. E ancora di più la conoscono quelli che l’hanno scelta come porto franco, luogo dove organizzare traffici illeciti, nascondere refurtiva di poco conto o da sfruttare come riparo per passarci la notte. Un posto poco raccomandabili nella pancia di uno dei palazzo, nel bene e nel male, simbolo della città.