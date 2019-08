Lo vede dal treno steso sui binari: macchinista salva ragazzo di 22 anni

di Alberto Beltrame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GODEGA - Ha tentato di farla finita per una cocente delusione d'amore. Ha superato il passaggio a livello di Pianzano e dopo alcuni passi sulla massicciata si è steso sui binari, in attesa dell'arrivo del treno. Fortuna che il macchinista alla guida della locomotiva lanciata sulla linea tra Conegliano e Pordenone, si è accorto già in lontananza della presenza del ragazzo, un 22enne residente nel Veneziano, e ha attivato i freni d'emergenza. Poi l'allarme, lanciato tramite la centrale operativa di Mestre...