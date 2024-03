Macchinista colpito da infarto riesce a fermare il treno, poi muore: aveva 61 anni. Bloccata la linea Pescara-Roma

Muore macchinista del treno: bloccata la linea Pescara - Roma. Il macchinista Antonio D'Acci, alla guida del treno regionale 4193 Pescara - Sulmona, è morto in seguito a un malore che lo ha colpito questo pomeriggio, ma prima è riuscito a fermare il convoglio in aperta campagna mettendo in salvo tutti i passeggeri. L'uomo, un 61enne originario di Foggia e residente a Termoli (Campobasso), è stato soccorso prima dal capotreno e dal personale di bordo, poi dal 118: inutile ogni tentativo di rianimarlo, è deceduto per un infarto fatale. Il treno è rimasto fermo nella zona dell'Interporto di Manoppello (provincia di Pescara) e la linea Pescara - Roma è attualmente bloccata. Trenitalia ha organizzato bus sostitutivi tra Manoppello e Chieti per garantire la mobilità degli 87 viaggiatori. Vigili del fuoco sul posto hanno aiutato i passeggeri a scendere dal treno e raggiungere i mezzi sostitutivi. Rafforzata anche l'assistenza a Chieti e Manoppello.

«Sulla linea Pescara - Sulmona la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Interporto d' Abruzzo e Manopello per un intervento del personale sanitario e dei vigili del fuoco a bordo di un treno - dice una comunicazione delle ora 19 di Ferrovie dello Stato - Effetti sulla mobilità: i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni».