Meteo, previsioni Veneto e Fvg per i prossimi giorni: maltempo, pioggia, allerta per i fiumi. In arrivo anche nevicate a bassa quota

Maltempo in Veneto e Friuli Venezia Giulia, da lunedì 4 marzo arriva una nuova perturbazione a Nordest. Un inizio settimana bagnato per le nostre regioni, con cielo prevalentemente nuvoloso o coperto e precipitazioni diffuse. Non mancherà qualche schiarita passeggera, ma per avere belle giornate primaverili occorrerà attendere ancora. Fiumi sorvegliati speciali: la Protezione Civile veneta ha emesso due avvisi di criticità. Buone notizie invece per gli appassionati di sci: la quota neve in Veneto scenderà fino a 1100 metri, in Fvg potrebbe arrivare a toccare gli 800 metri.

Ma andiamo a vedere le previsioni nel dettaglio.