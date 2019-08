L'auto va a fuoco, il conducente riesce a salvarsi con il cagnolino

di E.B.

TRIESTE - I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Bonomea (altezza civico n°220) per l'incendio di un'autovettura che stava transitando verso Trieste. Improvvisamente, il conducente, si è fermato, ha prelevato alcuni beni dal veicolo. Successivamente il mezzo ha inizato a bruciare. I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno spento l'incendio con la manichetta ad alta pressione. Sul posto anche personale della Polizia municipale.