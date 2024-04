Giovani violenti a Treviso, il sindaco Mario Conte: «Per questi ragazzi serve un periodo di servizio civile obbligatorio»

TREVISO - Giovani violenti e baby gang in centro, il sindaco Mario Conte pronto ad incontrare le famiglie dei ragazzi che lo scorso venerdì, 5 aprile, hanno aggredito un passante. «Credo che questo caso serva per far riflettere istituzioni, famiglie ed intera comunità - spiega - Ci si concentra molto su un tema di sicurezza pubblica e ci si dimentica che alla base di questi eventi c'è un tema sociale e culturale. Serve dare una svolta, se c'è un vuoto educativo per questi ragazzi. Le istituzioni devono trovare il modo per sostituirsi e io credo che un periodo di servizio civile obbligatorio, che sia complementare ad altri percorsi, possa essere uno strumento che permetta a questi giovani di rimanere dentro il selciato». (Video Paolo Calia)