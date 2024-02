CROCETTA DEL MONTELLO (TREVISO) - «Siamo sconvolti, è un dolore immenso, i genitori non riescono neanche a parlare». La zia di Chiara trattiene il singhiozzo mentre cerca di esprimere il profondo cordoglio per l’improvvisa morte della adorata nipote 25enne. La ragazza abitava con la famiglia in via Marconi a Crocetta del Montello. Bella, solare, amichevole, innamorata della famiglia e dei suoi tanti amici. Così la descrive chi la conosceva in paese, dov’era molto conosciuta. Legatissima alla mamma Flora, Chiara Bortoletto è morta ieri pomeriggio mentre era al volante della Mazda del compagno, un 23enne di Vidor, che ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. Un incidente terribile, che ha visto la loro auto, una decappottabile, rovesciarsi in un fossato a Colfrancui di Oderzo. Per lei non c’è stato scampo.

Incidente mortale a Colfrancui. Auto finisce in un fossato pieno d'acqua: la vittima è Chiara Bortoletto, gravissimo il fidanzato 23enne - Foto e Video



IL LAVORO

Chiara, dopo gli studi al Besta, aveva fatto diversi lavori: segretaria in una ditta di Breganze, nel Vicentino, la Metal Mec, e poi undici mesi a Londra, dove aveva trovato impiego da Starbucks, come supervisore. Tutte le esperienze la avevano aiutata a maturare e crescere professionalmente. Ora lavorava come segretaria in un’ altra azienda. Ma ogni tanto faceva anche la cameriera alle Betulle, sempre a Crocetta. E l a si vedeva spesso al bar Al Canton, proprio a due passi da casa. Aveva giocato per anni a pallavolo, sport di cui era appassionata fin da bambina.



IL SINDACO

« Da poco aveva trovato lavoro come impiegata - ricorda il vice sindaco di Cornuda Enrico Gallina - m i è capitato di incontrarla e di parlarle all’osteria Al Canton, che frequentava dato che abitava vicino. Era una ragazza molto solare, simpatica, gioviale, sempre sorridente » . Ma la si vedeva anche al Vic bar, dove si incontrava con gli amici. « Era spesso qua con le amiche per una birra - raccontano dal locale - L’ultima volta l’ho vista due giorni fa. Martedì scorso, invece, era venuta con la mamma a bere un caffè » .