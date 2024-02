ODERZO (TREVISO) - Aveva ancora la cintura di sicurezza agganciata Chiara Bortoletto, 25 anni, la giovane donna morta ieri pomeriggio nell’incidente stradale avvenuto in via Fraine di Colfrancui, nei pressi della chiesetta di Sant’Antonio. I soccorritori, si tratta di alcune persone residenti nella via, quando sono intervenuti hanno cercato di fare il massimo ma la giovane era già morta. Un dramma consumatosi intorno alle 15, proprio mentre a pochi chilometri di distanza, nel duomo di Oderzo, si celebrava il funerale di Giovanni Colognese, 20 anni, morto nell’incidente stradale avvenuto in via Palugai a Gorgo al Monticano.



NESSUNA FRENATA

L’auto Mazda Mx5 cabrio stava transitando in via Fraine giungendo dalla direzione di Colfrancui andando verso Faè. Ha percorso tutto il rettilineo, poi, in prossimità della curva, è uscita di strada in modo autonomo andando a destra. Neppure un segno di frenata sull’asfalto. Molto probabilmente le ruote hanno perso aderenza, la Mazda si è ribaltata finendo dritta dentro al fossato pieno per buona parte d’acqua e rimanendo con le ruote all’aria. Testimone diretto dell’incidente un operaio che, in bicicletta, stava passando in quel momento e che si è messo a gridare per richiamare l’attenzione.