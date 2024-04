Come disegnare Topolino: le lezioni a scuola con Cavazzano, fumettista della Disney

TREVISO - Giornata indimenticabile per gli alunni della scuola G. Ciardi di Treviso, che hanno avuto l’opportunità di scoprire dal vivo come nasce Topolino direttamente dalla matita di Giorgio Cavazzano. Il famoso fumettista veneto è stato infatti ospite per la scuola primaria in città e, con pazienza e perizia, ha accompagnato gli alunni nel magico mondo dei personaggi di Topolino. Tutti i 160 ragazzi suddivisi in gruppi sono rimasti affascinati nel vedere come l’amato fumettista veneziano creava in un battibaleno le famose storie a strisce. Tante le domande, ad ognuna delle quali Cavazzano ha risposto raccontando di come ha iniziato a disegnare, spiegando come nascono le idee. Spingendo i ragazzi a mettere mano alla matita, li ha anche esortati a trovare un proprio stile. Perché non esiste un disegno “brutto” - ha rimarcato il disegnatore - ma un disegno “originale”, unico al mondo, per il fatto che è frutto di una soggettiva personalità. Occasione speciale dunque, grazie alla disponibilità e alla cordialità di un grande professionista, non a caso conosciuto come il “papà di Topolino”. «Incontro prezioso - hanno sottolineato gli insegnanti - in quanto ricco di stimoli, volti alla promozione e allo sviluppo delle capacità cognitive, comunicative e grafico-pittoriche».

Al termine dell’incontro Cavazzano ha voluto omaggiare i ragazzi di un suo personale autografo che, a sentir qualcuno dei destinatari, verrà incorniciato per essere esposto nella cameretta a ricordo di questa bellissima esperienza.